Пассажиры «Мострансавто» с начала года совершили более 45 млн поездок с помощью социальных карт

В автобусах АО «Мострансавто» с начала текущего года было совершено более 45 млн поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 8% превышает результат за аналогичный период 2024 года.

Больше всего таких поездок за указанный период было совершено пассажирами МАП № 10 Королева — свыше 6,4 млн.

На операции, совершенные социальными картами, приходится 46% от общего объема пассажиропотока предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области необходимо увеличить число автобусов, следующих до станций МЦД.