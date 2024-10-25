Пассажиры «Мострансавто» с начала года совершили около семи миллионов поездок в аэропорты

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала года совершили около семи миллионов поездок в аэропорты, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Этот показатель на три миллиона превысил результат за аналогичный период прошлого года, отметили в ведомстве.

В большинстве случаев пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — зафиксировано более трех миллионов таких транзакций. В двух с половиной миллионах случаев проезд был оплачен социальными картами.

На автобусах предприятия можно доехать до всех аэровокзалов столичного региона. К ним ведут шестнадцать маршрутов. Самые востребованные из них — №21 из Лобни до Шереметьево, №30 от Домодедово до одноименного аэропорта, №441 от Жуковского до Котельников.