Пассажиры «Мострансавто» совершили более 9,4 млн поездок за новогодние праздники

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» за период новогодних праздников совершили более 9,4 млн поездок, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего пассажиров в автобусах было зафиксировано 29 декабря. В этот день в автобусах предприятия было совершено около 1,1 млн поездок.

Большую часть поездок пассажиры совершили по соцкартам — примерно 4,2 млн. Банковскими картами было оплачено 3,5 млн поездок, проездными «Стрелка» и «Тройка» — 1,7 млн поездок.

В период длинных выходных в автобусах и на вокзалах предприятия усилили меры безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно увеличить число автобусов, которые следуют до станций МЦД. Он добавил, что до конца января на маршруты «Мострансавто» выведут 304 новых автобуса.