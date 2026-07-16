Пассажиры Подмосковья оплатили почти 25 млн поездок в автобусах Мострансавто картой «Тройка»

С начала 2026 года пассажиры автобусов АО «Мострансавто» воспользовались транспортной картой «Тройка» для оплаты проезда более 22,6 млн раз, популярность этого способа оплаты выросла на 4% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На долю этой карты приходится порядка 20% от общего числа оплат без учета операций по социальным картам. В июле пассажиры в среднем совершают по ней около 123 тыс. поездок каждый день. Наибольшее число операций фиксируют на маршруты МАП № 11 г. Балашиха, где с начала года зарегистрировано свыше 3,9 млн оплат картой «Тройка». В тройку лидеров также входят МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 3 г. Домодедово.

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд в автобусах компании можно также банковскими картами, транспортной картой «Стрелка» и социальными картами.

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