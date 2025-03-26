Пассажиры Подмосковья оставили более 600 вещей в автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто
Минтранс Подмосковья: пассажиры Мострансавто забыли более 600 личных вещей
Фото: [Мострансавто]
С начала 2025 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто» более 600 личных вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В числе самых распространенных забытых вещей находятся банковские, транспортные и социальные карты. Самыми необычными предметами в марте стали садовый гном, мультиварка, живой кактус, бубен.
Напомним, что пассажиры, которые забыли вещи, могут заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.