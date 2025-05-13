Пассажиры Подмосковья оставили более 800 вещей в автобусах, на автовокзалах и автостанциях

Сотрудники АО «Мострансавто» обнаружили более 800 забытых личных вещей пассажиров в салонах автобусов, на автовокзалах и автостанциях. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В числе частых находок оказались очки, зонтики, перчатки, банковские, транспортные и социальные карты. Среди необычных оставленных вещей в апреле 2025 года — парфюмерный набор, коробка с ветхими книгами, ящик со слесарными инструментами и электрическая газонокосилка.

Напомним, что пассажиры, которые оставили вещи в автобусах, могут заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

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