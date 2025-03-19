Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов Мострансавто более 1,7 млн раз

Пассажиры Подмосковья скачали расписание движения автобусов АО «Мострансавто» с сайта компании более 1,7 млн раз с момента запуска акции «Скачай, не срывай» в 2023 году. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что опция размещена в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Пользователям нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки. Они также смогут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.