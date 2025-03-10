Пассажиры Подмосковья совершили более 1 млн поездок в автобусах Мострансавто 8 Марта

Жители и гости Подмосковья совершили более 1 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» в Международный женский день, это на 14% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего поездки в этот день фиксировались социальными картами — более 452 тыс. раз. Еще 397 тыс. поездок оплатили банковскими картами, более 205 тыс. — транспортными картами «Стрелка» (всех видов) и «Тройка» (тариф «Кошелек»). В тройку наиболее популярных маршрутов вошли МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 5 г. Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.