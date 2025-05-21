Пассажиры Подмосковья совершили более 15 млн поездок в автобусах Мострансавто по «Тройке»

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 15,5 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» по транспортным картам «Тройка», это почти на 23% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на долю этих карт приходится более 14% от общего числа оплат за проезд без учета социальных карт. В среднем каждый день пассажиры совершают по ним около 110 тыс. поездок.

Чаще всего проезд «Тройкой» оплачивали на маршрутах № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», № 386к «Павловский Посад — Москва (м. Партизанская)» и № 1202 «Боброво — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.