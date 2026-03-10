Пассажиры Подмосковья совершили более 3 млн поездок в автобусах Мострансавто за праздники

В период с 7 по 9 марта жители и гости Подмосковья совершили более 3 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», наибольшее число — 7 марта — свыше 1,2 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортные средства помогали пассажирам добраться до праздничных локаций и туристических мест. Чаще всего они фиксировали проезд социальными картами — более 1,3 млн поездок. Порядка 1,1 млн поездок пришлись на банковские карты, 560 тыс. — транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». Самым популярным маршрутом за три дня стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» —более 32 тыс. операций.

Кроме того, часто жители пользовались маршрутами МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 5 г. Подольск.

