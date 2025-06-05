Пассажиры Подмосковья совершили более 30 млн поездок по «Стрелке» в автобусах Мострансавто

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 30 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» по транспортным картам «Стрелка», на их долю приходится 24% от общего количества оплат без учета социальных карт. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем каждый день пассажиры совершают около 183 тыс. оплат «Стрелкой», в мае — более 5,7 млн. Наиболее популярен этот способ оплаты на маршрутах МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 8 г. Химки.

Напомним, что при оплате проезда «Стрелкой» действует система лояльности. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, с 51-й поездки — составляет 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.