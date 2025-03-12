Пассажиры Подмосковья совершили более 30 млн поездок в автобусах Мострансавто по банковским картам

С начала 2025 года пассажиры в автобусах АО «Мострансавто» совершили более 30 млн поездок по банковским картам, что на 11,4% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на долю этого способа оплаты приходится более 47% общего количества без учета льготных поездок. Каждый день жители и гости региона в среднем оплачивают ими порядка 441 тыс. операций. Наибольшее число поездок по банковским картам совершили на маршрутах МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 5 г. Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.