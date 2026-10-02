В Кашире, Коломне и Ступино провели комплекс работ по эксплуатации лесных дорог

В лесах Каширы, Коломны и Ступино завершился комплекс работ по эксплуатации лесных дорог, мероприятия проводятся в целях охраны территорий от пожаров. О б этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области .

Специалисты Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» привели в порядок дороги общей протяженностью 13,06 км. В частности, они выполнили планировку и выравнивание, устранили ямы, заросли и другие препятствия. После проведенных работ спецтехника и пожарные машины в случае необходимости смогут без препятствий добираться до очагов возгорания.

И нженер по охране и защите леса Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Людмила Харитонова подчеркнула, что лесная охрана следит за тем, чтобы все работы по противопожарному обустройству были выполнены в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки.

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