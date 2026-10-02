В Люберецкой больнице пройдут в Единые дни диспансеризации

Во всех поликлиниках Люберецкой больницы в субботу, 3 и 17 октября, можно будет пройти бесплатное обследование, Единые дни диспансеризации проводятся прежде всего для работающего населения Люберецкого округа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Каждый сможет получить комплексную оценку состояния своего здоровья, а также индивидуальные рекомендации врачей по его укреплению», — сказала заместитель главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишнякова.

По ее словам, регулярное обследование позволяет выявить заболевания на ранней стадии. В рамках обследования пациентам доступны осмотр терапевта, ЭКГ, флюорография, анализы крови (общий, на глюкозу и холестерин), исследования на вирусные гепатиты и ВИЧ. Женщины также могут пройти гинекологический осмотр, цитологию, в возрасте старше 40 лет — маммографию, мужчины в 45, 50, 55, 60 и 64 лет - скрининг на рак предстательной железы. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.