Робототехник и хореограф: учителям в Ростовской области предлагают зарплату от ₽5 тыс.

В понедельник, 5 октября в России, в том числе и в Ростовской области, отметят День учителя, сообщила rostovgazeta.ru. Накануне праздника редакция издания изучила предложения на популярных сайтах объявлений и выяснила, какие зарплаты готовы предложить педагогам в регионе.

По информации издания, на одном из сайтов можно найти несколько вакансий для учителей. Согласно одному из объявлений, в Ростовской области ищут педагога в группу продленного дня: будущий сотрудник будет вести занятия в 1–4 классах и получать от ₽40 до 55 тыс.

Более скромные суммы, судя по информации другого приложения, предлагают педагогу по робототехнике и программированию — от ₽5 до ₽20 тыс. в месяц до вычета налогов. В одну из ростовских школ-интернатов тем временем требуется педагог дополнительного образования по хореографии с зарплатой ₽15 тыс.

На сервисе объявлений тоже встречаются предложения с невысокими ставками. Например, учителю информатики в Ростове предлагают от ₽10 до ₽15 тыс. А в Таганроге, согласно другому объявлению, ищут преподавателя русского языка с доходом от ₽10 до ₽20 тыс.

Значительно больше вакансий можно найти на другом российском сервисе. Многие из них предполагают зарплату в размере ₽27 тыс. Это, к примеру, позиция учителя информатики в школе города Гуково. Также педагогов ищут в гимназию в Сальске, пролетарскую школу-интернат, МБОУ в хуторе Ленина и другие учебные заведения — с той же ставкой.

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