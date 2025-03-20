Пассажиры Подмосковья совершили более 8 млн поездок в автобусах Мострансавто по «Тройке»

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 8,3 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» по транспортным картам «Тройка». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 23% больше показателя прошлого года. На долю этих карт приходится 17% от общего количества оплат за проезд (без учета льготных поездок). В среднем пассажиры совершают по ним 110 тыс. поездок каждый день. В числе самых популярных маршрутов у них — МАП № 1 г. Люберцы, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 9 г. Долгопрудный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.