Пассажиры Подмосковья совершили почти 100 млн поездок по соцкартам в автобусах Мострансавто

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили около 99 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На долю этих карт приходится 87% от общего пассажиропотока компании. Число транзакций по ним выросло на 6% в сравнении с прошлым годом. Чаще всего социальными картами фиксировали проезд на маршрутах МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 10 г. Королев и МАП № 12 г. Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.