Пассажиры Подмосковья совершили почти 20 млн поездок по «Стрелке» в автобусах Мострансавто

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 16 млн поездок по транспортным картам «Стрелка» всех видов в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на долю этих карт приходится 20% от общего количества оплат за проезд без учета социальных карт. С начала марта пассажиры совершили по ним больше 5 млн поездок, ежедневно — порядка 190 тыс. «Стрелка» особенно востребована на маршрутках МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 8 г. Химки.

Напомним, что при оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности, после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, с 51-й — составляет 35%.

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