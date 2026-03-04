Пассажиры Подмосковья совершили почти 40 млн поездок в автобусах Мострансавто

По итогам февраля 2026 года жители и гости Подмосковья совершили почти 39,5 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт — более 17,7 млн раз. На втором месте оказались банковские карты (более 13,5 млн раз), на третьем — транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (более 8,1 млн раз). В ведомстве уточнили, что на всех маршрутах компании действует только безналичная оплата проезда.

