Пассажиры Подмосковья совершили почти 40 тыс. поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2025 года пассажиры Подмосковья совершили более 38 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном автобусном маршруте АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на самом протяженном маршруте № 327к «Перхурово — м. Котельники» (МАП № 4 г. Раменское) жители и гости региона совершили более 7,5 тыс. поездок, почти половину из них — по социальным картам. Его длина составляет около 200 км, среднее время в пути — 3 часа 45 минут.

На самом коротком маршруте компании — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 г. Королев) — зафиксировано более 30,5 тыс. трансакций, протяженность маршрута в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.