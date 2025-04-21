Пассажиры Подмосковья совершили почти 5 тыс. поездок в автобусах Мострансавто на Пасху

Жители и гости Подмосковья совершили более 4,6 тыс. поездок на маршрутах АО «Мострансавто» на Пасху, в ночь с 19 на 20 апреля. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в этот период график работы 75 автобусных маршрутов, следующих до областных храмов и церквей, продлили до 03:00 часов ночи. Наиболее востребованными у пассажиров оказались маршруты МАП № 3 г. Домодедово и МАП № 1 г. Люберцы. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд в них банковскими картами — более 2,2 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.