Пассажиры Подмосковья совершили почти 50 млн поездок в автобусах Мострансавто по банковским картам

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья совершили более 48 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» по банковским картам, это на 13% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем в будний день апреля этим способом оплаты воспользовались свыше 540 тыс. раз, на долю этих карт (без учета социальных карт) приходится 46% от всего объема оплат. Чаще всего банковскими картами пользуются в автобусах МАП № 11 г. Балашиха, МАП № 1 г. Люберцы и МАП № 5 г. Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.