Пассажиры Подмосковья совершили почти 500 млн поездок в автобусах Мострансавто с начала года

С начала 2024 года пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили более 488 млн поездок, что на 15% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок жители и гости региона фиксировали с помощью социальных карт — 229 млн. Еще более 156 млн поездок оплатили банковскими картами, 69 млн и 33 млн соответственно — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Самыми востребованными маршрутами по итогам года стали МАП № 10 города Королев, МАП № 5 города Подольск и МАП № 8 города Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.