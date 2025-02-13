Пассажиры Подмосковья совершили почти 500 тыс. поездок на самом романтическом маршруте компании

Жители и гости Подмосковья совершили более 477 тыс. поездок на самом романтическом маршруте АО «Мострансавто» — № 390 «Ржавки — Зеленоград (ст. Крюково)» за год, с 14 февраля 2024 года. Об этом в преддверии Дня всех влюбленных сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что такое звание маршруту дали из-за схемы движения — часть пути протяженностью 3 км в районе поселка Ржавки очертаниями напоминает сердце. Смежный межрегиональный маршрут обслуживает филиал Мострансавто МАП № 8 города Химки.

Чаще всего пассажиры в течение года оплачивали проезд на нем с помощью социальных карт — более 239 тыс. операций. На втором месте оказались банковские карты — свыше 134 тыс. трансакций, на третьем — транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — более 102 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.