Пассажиры совершили порядка 490 тыс. поездок на сезонных маршрутах Мострансавто

Пассажиры с апреля совершили порядка 490 тыс. поездок на сезонных маршрутах АО «Мострансавто». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году в регионе до дач и СНТ следует 35 автобусных маршрутов. Наиболее востребованным из них стал № 51, следующий от остановки «Орехово-Зуево (Церковь)» до остановки «Новый Снопок». На нем зафиксировали 78 тыс. поездок.

В большинстве случаев пассажиры оплачивали проезд соцкартами. Всего было зафиксировано свыше 355 тыс. таких операций. Банковскими картами проезд оплатили 87 тыс. раз, транспортными — около 46 тыс. раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об интеграции маршрутов общественного транспорта региона с Москвой.