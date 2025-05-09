Патриотическая акция прошла в МКБ «Факел» в Химках в честь Дня Победы. В мероприятии приняли участие более 100 человек, рассказали в администрации округа.

Акция прошла на центральной площади предприятия. В ее рамках участники выстроились в живую инсталляцию в форме цифры «80». Сначала композиция сначала засверкала цветами российского триколора, а затем приняла оттенки георгиевской ленты.

Участниками стали работники предприятия, представители молодежных объединений, ветераны и активисты.

Ранее в Химках прошел праздничный концерт в честь Дня Победы.