Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках

В Химках провели акцию «Вальс Победы»

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Фото: [пресс-служба администрации Химок]

Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках на территории театра «Наш дом». Участниками мероприятия стали местные жители, а также приглашенные артисты и музыканты.

В рамках акции на площадке провели костюмированный бал. Прозвучали в живом исполнении песни военных лет.

«Это замечательное мероприятие объединило десятки участников самых разных возрастов и профессий, став настоящим символом преемственности поколений и уважения к героическому прошлому страны», – рассказала депутат Инна Монастырская.

Ранее в Химках прошел епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский Благовест».

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