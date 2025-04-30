Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках
В Химках провели акцию «Вальс Победы»
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Химках на территории театра «Наш дом». Участниками мероприятия стали местные жители, а также приглашенные артисты и музыканты.
В рамках акции на площадке провели костюмированный бал. Прозвучали в живом исполнении песни военных лет.
«Это замечательное мероприятие объединило десятки участников самых разных возрастов и профессий, став настоящим символом преемственности поколений и уважения к героическому прошлому страны», – рассказала депутат Инна Монастырская.
Ранее в Химках прошел епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский Благовест».