В Химках провели фестиваль «Фирсановский Благовест»

Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский Благовест» прошел в церкви Георгия Победоносца в Химках. Об итогах мероприятия рассказали в администрации муниципалитета.

В рамках фестиваля выступили ведущие звонари страны, в том числе заслуженный работник культуры, худрук ансамбля «Колокола России» Галина Филимонова. Также выступил фольклорный ансамбль «Звонцы». Помимо этого, прошли мастер-классы, выставка народных промыслов и гулянья с чаепитием.

Мероприятие посетил депутат Химок Алексей Федоров. Он поприветствовал собравшихся и поздравил всех с праздником.

Ранее в Химках проверили ход капремонта в Доме культуры «Родина».