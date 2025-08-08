Пациента с тремя литрами крови в животе и разрывом печени после падения грузоподъемника спасли в Сергиевом Посаде

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли молодого человека, который получил множественные травмы после падения на него грузоподъемника. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жителя в возрасте 20 лет. Молодой человек попал под грузоподъемник и получил множественные переломы и повреждения внутренних органов. На момент поступления в больницу он был в коме.

Врачи выявили множественные закрытые переломы ребер, отек легких, разрыв печени, массивное внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом костей таза и костей правой голени.

В брюшной полости пациента скопилось около трех литров крови, на печени были обнаружены разрывы в нескольких местах. Их невозможно было ушить, и медики провели тампонаду брюшной полости. Также они дренировали жидкость из легких.

Через шесть дней пациента снова прооперировали, чтобы удалить тампоны из брюшной полости. После этого он прошел обезболивающую и антибактериальную терапию, а также принимал антикоагулянты. Сейчас он чувствует себя хорошо и был выписан на амбулаторной лечение. В дальнейшем его ждет реабилитация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику «Сапроново», которая открылась в Ленинском округе.