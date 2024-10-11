Маленьких пациентов НИКИ детства научили готовить зефир и изготавливать фигурки из него. Мастер-класс провели в ревматологическом отделении в рамках Всемирного дня артрита, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметила директор учреждения Нисо Одинаева, ребята ежедневно проходят сложные курсы лечения, различные исследования и процедуры, и подобные творческие занятия помогают им скрасить больничные будни.

В России проживают более пятидесяти тысяч детей с ревматическими заболеваниями. Многим не поставлен диагноз, и они самостоятельно борются с симптомами. Основные из них — боль и ломота в конечностях, скованность и припухлость в суставах. В НИКИ детства доступно лечение всех видов артрита. Благодаря современным методам лечения пациенты могут сохранить высокое качество жизни.