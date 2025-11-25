Педагог из Химок стал лучшим лектором страны по итогам всероссийского конкурса «Знание. Лектор»
Представитель Химок вошел в число победителей конкурса «Знание. Лектор»
Фото: [Общество «Знание»]
Педагог центра дополнительного образования «Дикие тропы» Химок Артем Рябухин вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Об этом сообщили в администрации округа.
Так, педагог из Химок победил в номинации «Экология и туризм» и стал лучшим лектором страны среди 21 тыс. участников. За восемь месяцев он провел пять лекций по экологии и туризму, тесты на мастерство публичных выступлений, авторскую лекцию в рамках полуфинала.
«Мои лекции побуждают людей готовиться к путешествиям и открывать для себя Россию, побуждают учиться и ставить масштабные цели, соразмерные просторам России», — отметил педагог.
В целом победителями конкурса стали 126 человек из 53 регионов страны. Это сотрудники университетов и школ, научных центров и общественных организаций.
