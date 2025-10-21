Педагог из Одинцово приобрела квартиру по «Соципотеке»

Учитель начальных классов из МБОУ Немчиновский лицей Екатерина Ловягина купила квартиру в Одинцово в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Педагог узнала про нее от директора, пока она вместе с мужем и сыном снимает квартиру. После постройки дома семья переедет в собственное жилье.

«Наш дом в городе Одинцово еще строится, ключи обещают выдать в 2028 году. Квартира будет без отделки, поэтому предстоит сделать ремонт. Самое важное для нас было найти жилье поближе к моей работе, так и получилось», — рассказала участница программы.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки можно на сайте.

