Педагоги из Подмосковья победили на федеральном конкурсе «Быть, а не казаться»

Пять подмосковных педагогов вошли в число победителей Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В общей сложности за победу в конкурсе боролись более 50 тысяч человек со всей страны. От Подмосковья поступило свыше 2,3 тысячи заявок. В финал вышли сто человек, в том числе более 35 представителей Московской области.

«Отрадно видеть, что Московскую область так высоко оценивают на федеральном уровне. Поздравляю всех с заслуженной победой!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Так, победителями в разных номинациях конкурса стали учитель английского языка из Одинцово Андрей Тимохин, педагог из Озер Анна Австрийская, учитель начальных классов из Шатуры Анастасия Морозова, замначальника по учебно-методической работе в Кинологическом центре Ногинска Валентина Панфилова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии №1 Балашихи Вероника Бусыгина.

Также в Волгоградской области прошел финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В его рамках еще один участник конкурса «Быть, а не казаться!» из Подмосковья — руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» в Красногорске Илья Шадриков — рассказал о работе организации первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко.