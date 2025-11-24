Пенсионерам Дмитрова рассказали о возможности заниматься верховой ездой

В Министерстве социального развития Московской области рассказали пенсионерам Дмитрова о возможности заниматься верховой ездой. Занятия проводятся в конно-спортивном клубе «Буденновец».

Посещать занятия могут пожилые люди, которые проходят лечение в отделении социальной реабилитации социального центра «Дмитровский».

Пенсионеров учат общаться с лошадьми, ухаживать за ними, надевать амуницию. В случае отсутствия медицинских противопоказаний можно обучиться верховой езде.

«Занятия помогают пожилым людям переключить внимание, улучшают эмоциональный фон и поднимают настроение. Приятные впечатления снижают стресс и появляются силы на реабилитацию», — рассказала тренер клуба Александра Стрельцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности реализации проекта «Активное долголетие».