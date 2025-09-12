Пенсионерка-бегунья проголосовала на муниципальных выборах в Подольске

В Подольске в голосовании на муниципальных выборах приняла участие знаменитая бегунья из Климовска Клара Богатова. Жительнице уже 92 года.

До этого сообщалось, что на участке в Балашихе проголосовал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

На избирательных участках Подольска дежурят волонтеры. Они помогают проголосовать пожилым людям и людям с инвалидностью. На участке № 2310 в лицее № 5 работает координатор подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность программы «Активное долголетие».