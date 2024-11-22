Первую площадку «Мегабак» для сбора более 25 фракций вторсырья открыли в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Первую в регионе площадку «Мегабак» для сбора более 25 фракций вторсырья открыли в Раменском, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Раменском открыли не просто площадку для сбора отходов, а инновационный проект, который задает новые стандарты в утилизации вторичных материалов», - отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.
Площадь пункта приема отходов составляет около 500 квадратных метров. Здесь доступна сдача вторсырья за плату. Кроме того, на площадке работают специальные устройства для спрессовки отходов.
В церемонии открытия новой площадки приняли участие представители министерства, муниципальной администрации и жители городского округа.