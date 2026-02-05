Первый этап строительства детского сада в Поварово завершится в феврале

В Поварово Солнечногорска в феврале будет завершен первый этап строительства нового детского сада. Степень готовности составляет 95%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В трехэтажном здании площадью около 4 тыс. кв. м. завершили строительно-монтажные работы. В рамках следующего этапа в нем установят новое оборудование и благоустроят прилегающую территорию. Второй этап работ завершится к маю.

Детский сад рассчитан на 250 мест. С его вводом в поселке будет решена проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях. Сейчас в двух работающих в поселке детсадах недостаточно мест для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового учебного корпуса в Подольске.