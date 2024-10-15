Первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья на этой неделе

Первый класс пожарной опасности прогнозируется в лесах региона на текущей неделе. Об этом говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства Московской области.

Согласно прогнозу, во вторник и ближайшие дни в регионе ожидается до семи градусов выше нуля, в ночные часы — от трех до шести градусов. Погода будет облачной и дождливой.

В понедельник на лесных территориях региона не было выявлено ни одного пожара, отметили в ведомстве.

В случае выявления возгорания следует как можно скорее сообщить об этом на горячую линию 8 (800) 100-94-00 или в службу «112».