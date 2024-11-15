Первый резидент кластера «Сырная долина» за 9 месяцев произвел 4 тысячи тонн сыра

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Фото: [Медиасток.рф]

Первый резидент кластера «Сырная долина» в подмосковном Дмитрове за три квартала этого года произвел четыре тысячи тонн сыра, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

ООО «Сыровар» функционирует в кластере с 2022 года. Компания производит твердый сыр «Parmente» и «Palermo». По итогам 2023 года предприятие выпустило 2,7 тысячи тонн продукции.

В целом в регионе за указанный период было произведено более 129 тысяч тонн сыра. На территории области сыр производят полсотни предприятий. По этому направлению регион занимает по стране лидирующую позицию.

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