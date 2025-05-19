Первый уличный концерт из серии «Музыкальных сезонов» прошел в Подольске

В Подольске на территории усадьбы Плещеево прошел первый уличный концерт в рамках проекта «Музыкальные сезоны». Об этом рассказали в администрации округа.

В рамках реализации проекта в Подольске каждый месяц будут проводить концерты классической музыки. Следующий запланирован на 14 июня.

Первый концерт был посвящен 185-летию Петра Чайковского. Для организации музыкальных вечеров для усадьбы закупили уникальный рояль «Заря», который отличается великолепным звучанием.

Усадьба Плещеево связана с именами Петра Чайковского и Клода Дебюсси. Чайковский гостил здесь в 1884-1885 годах. Здесь он создал «Концертную фантазию» и несколько романсов.

Ранее в администрации округа рассказали, что творческие коллективы Подольска в рамках празднования Дня Победы провели выступление в военном госпитале.