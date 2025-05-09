В честь Дня Победы подольские коллективы выступили в военном госпитале

Праздничное представление устроили творческие группы Подольска для военных, находящихся на реабилитации, и медицинскому персоналу Военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ.

Как сообщили в администрации городского округа, солисты Подольской филармонии, включая заслуженного артиста Московской области Павла Быкова, Николая Агафонова и Марию Жаркову, представили вокальные номера с песнями времен войны.

Василиса Царская, дошедшая до полуфинала в девятом сезоне телевизионного шоу «Голос. Дети», исполнила композицию «Калина» в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной и всем защитникам страны.

Танцевальный коллектив «Хореографическая студия «Подольчане» под управлением Андрея Попова порадовал публику зрелищными и динамичными хореографическими постановками.

Молодые дарования подготовили военнослужащим памятные подарки — письма и открытки, сделанные своими руками, и лично вручили их.

Завершением мероприятия стало коллективное исполнение знаменитой песни «День Победы», еще раз напомнившей о важности сохранения памяти о подвигах героев.

Ранее сообщалось, что хоккейный турнир в Подольске посвятили 80-летию Великой Победы.