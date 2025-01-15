Первый в 2025 году матч «Легенд хоккея» пройдет в Подольске

Первый в наступившем году матч «Легенд хоккея» пройдет в Подольске в ближайшие выходные, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В связи с погодными условиями игра пройдет в ледовом дворце «Витязь». Помимо именитых спортсменов в ней примут участие известные актеры и музыкальные исполнители, в том числе Иван Мулин, Тимур Ефременков и Кирилл Андреев.

Перед стартом матча состоится мастер-класс для юных спортсменов. Его проведет двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Кроме того, зрителей ждут викторины и розыгрыши призов.