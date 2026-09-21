Кейт Бланшетт прервала спектакль в Лондоне из-за камеры

Причиной прерывания стали зрители, которые вели видеосъемку во время постановки. Актриса обратилась к залу, когда заметила незаконную видеосъемку во время своего драматического перформанса.

Бланшетт заявила, что мест, где можно просто быть вместе и присутствовать в моменте, осталось мало, и попросила не снимать спектакль, потому что это портит впечатление для других зрителей.

Стоит отметить, что экспериментальный спектакль объединяет трагедию Софокла и фильм Ингмара Бергмана. В постановке Кейт играет вместе с Ниной Хосс. Каждую ночь актрисы меняются ролями Электры и Клитемнестры — решение принимается путем подбрасывания монетки перед шоу.

Ранее сообщалось, что российского актера Григория Антипенко хватил приступ перед выходом на сцену.