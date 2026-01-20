Первый в России селекционно-семеноводческий центр по производству семян томатов заработает в Подмосковье

В Подмосковье в 2026 году запустят первый в России селекционно-семеноводческий центр по производству семян томатов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» в Воскресенске за 12 млрд рублей. Объект будет достроен в четвертом квартале текущего года. Его мощность составит до 120 млн семян в год. С вводом комплекса в округе появится свыше 350 рабочих мест для жителей.

