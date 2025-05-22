Первый заместитель главы Подольска Александр Мамлай провел обход в микрорайоне Высотный и проверил содержание территорий. Об этом рассказали в администрации округа.

В рамках обхода Мамлай дал поручение провести работы у дома № 3а на Высотной улице: вывезти спиленные ветки, покрасить скамейки и заменить урны.

На территории у домов № 59 и № 59а на улице Кирова Мамлай уделил особое внимание покосу травы и состоянию парковки. Также он проверил содержание подъездов, уточнил график уборки, пообщался с жителями.

Было дано поручение до конца недели убрать смет с прибордюрной части, а к середине июня выполнить ямочный ремонт на участке дороги у домов № 59 и № 59а на улице Кирова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте работ по благоустройству территорий, которые победили во всероссийском конкурсе в 2024 году.