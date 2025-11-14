Пешеходный переход на проспекте Ленина Подольска оборудовали проекционной разметкой

В Подольске начали подсвечивать разметку на пешеходных переходах. Так, проекционная разметка появилась на переходе на проспекте Ленина у остановки «Красная горка».

В Подмосковье до этого оптимизировали движение на четырех перекрестках — в Домодедово, Подольске, Мытищах и Чехове. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске проектор создает яркий световой луч, который повторяет разметку пешеходного перехода. Благодаря этому переход становится хорошо видимым даже в темное время суток или непогоду. Водители могут увидеть его с расстояния 100–150 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке дорог в зимний период.