Новый пеший маршрут здоровья по историческим местам появится в Подольске. Проект реализуют до 2030 года в рамках программы укрепления общественного здоровья.

В Подмосковье до этого открыли съезд терапевтов и врачей смежных специальностей. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Московской области, МОНИКИ и Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

Маршрут «10 000 шагов» в Подольске будет включать живописные места, историко-культурные и патриотические памятники, спортивные и санитарные зоны.

Местным предприятиям предложат корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников. В их создании примут участие специалисты Подольской ОКБ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность программы диспансеризации.