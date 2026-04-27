В Дмитрове проведут снос аварийного жилого дома

В Дмитрове на улице Дубненской снесут аварийный жилой дом № 7 площадью 385 кв. м, который построили в 1967 году. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Со временем на фоне морального и физического износа строительных конструкций здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным. После этого жильцов восьми жилых помещений расселили в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», само строение включили в перечень для ликвидации. Специалисты уже демонтируют постройку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.