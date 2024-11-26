Пилотный проект по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Подмосковье
Фото: [freepik.com]
Пилотный проект по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Подмосковье, передает Министерство энергетики Московской области. Эксперимент инициировало Правительство РФ совместно с Правительством Московской области.
Проект реализуют в пяти муниципалитетах — Балашихе, Можайске, Мытищах, Одинцово и Подольске. В его рамках всю документацию в сфере теплоснабжения в этих округах оцифруют.
Эксперимент продлится до 26 декабря. Обмен электронными документами будет осуществляться через региональную информационную систему.
«Мы ожидаем, что реализация проекта упорядочит и упростит работу всех ведомств и предприятий, деятельность которых связана с предоставлением услуг теплоснабжения жителям и, как следствие, качество коммунальных услуг в регионе повысится», – отметил глава министерства Сергей Воропанов.