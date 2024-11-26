Пилотный проект по цифровизации документации в сфере теплоснабжения стартовал в Подмосковье, передает Министерство энергетики Московской области. Эксперимент инициировало Правительство РФ совместно с Правительством Московской области.

Проект реализуют в пяти муниципалитетах — Балашихе, Можайске, Мытищах, Одинцово и Подольске. В его рамках всю документацию в сфере теплоснабжения в этих округах оцифруют.

Эксперимент продлится до 26 декабря. Обмен электронными документами будет осуществляться через региональную информационную систему.