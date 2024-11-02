Пироговский лесопарк откроется в Мытищах в 2025 году

Открытие Пироговского лесопарка запланировано в Мытищах на следующий год. На территории завершится первый этап благоустройства, передает Министерство благоустройства Московской области.

Площадь объекта составит тридцать гектаров. В рамках первого этапа благоустройства на территории создадут почти пять с половиной километров пешеходных маршрутов, а также спортплощадки и павильоны для отдыха.

В лесопарке обустроят смотровую площадку с настилом возле ручья, оборудуют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение, установят туалетные модули и контейнерные площадки.